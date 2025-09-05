Beşiktaşlı futbolcuya Süper Lig'den sürpriz talip!

Yeni sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanan Antalyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu için harekete geçtiği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, sağ bek oyuncusu Jonas Svensson için siyah-beyazlılara resmi teklifte bulundu.

Beşiktaş ile tüm kulvarlarda toplamda 63 resmi karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca Jonas Svensson'un siyah-beyazlılar ile 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.