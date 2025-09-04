Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor: Sergen Yalçın'dan yönetime 3 istek!

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden en az 3 takviye daha yapılmasını istedi.

Tecrübeli hocanın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede özellikle sol kanadın, merkez orta sahanın ve savunmanın ortasının güçlendirilmesini talep ettiği öğrenildi.

ERNEST MUÇİ'YE RUS KULÜP TALİP

Rus ekibi Rubin Kazan, Beşiktaş’tan Ernest Muçi’yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Kazan, Beşiktaş’la görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da Svensson ve Joao Mario ile yollarını ayırmak istiyor.