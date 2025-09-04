Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor: Sergen Yalçın'dan yönetime 3 istek!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor: Sergen Yalçın'dan yönetime 3 istek!

4.09.2025 11:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor: Sergen Yalçın'dan yönetime 3 istek!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın yönetim ile görüşerek 3 mevkiye transfer istediğini belirtti.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden en az 3 takviye daha yapılmasını istedi.

Tecrübeli hocanın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede özellikle sol kanadın, merkez orta sahanın ve savunmanın ortasının güçlendirilmesini talep ettiği öğrenildi.

ERNEST MUÇİ'YE RUS KULÜP TALİP

Rus ekibi Rubin Kazan, Beşiktaş’tan Ernest Muçi’yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Kazan, Beşiktaş’la görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da Svensson ve Joao Mario ile yollarını ayırmak istiyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #transfer

İlgili Haberler

Resmi açıklama geldi! Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta...
Resmi açıklama geldi! Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta... Beşiktaş, Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Önder Özen'den Beşiktaş için açıklama!
Önder Özen'den Beşiktaş için açıklama! Beşiktaş'ta daha önce sportif direktör olarak görev yapan Önder Özen, siyah-beyazlılardan teklif aldığını ancak yorumculuğa devam edeceğini açıkladı.
Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu! Brezilya Ligi ekibi Cruzeiro, Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.