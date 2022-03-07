Beşiktaşlı Güven Yalçın ve Kenan Karaman, Başakşehir maçını yorumladı
Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Kenan Karaman açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Amatörce goller yedik" derken; siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Karaman ise, "Devamlı çalışıp sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken, maçın ardından siyah-beyazlı takımın 2 golünü atan Güven Yalçın ve Kenan Karaman değerlendirmede bulundular.
Amatörce goller yediklerini kaydeden Güven Yalçın, "İlk yarıda arka arkaya şanslar bulduk, onları ikinci yarıda devam ettirmek istedik ama çok basit, amatörce goller yedik. Sahada savaşıyorum, gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Haftaya kazanmayı istiyoruz" diye konuştu.
"GOLLERİ ÇOK BASİT YEDİK"
Çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirten Kenan Karaman ise, "Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk. Gerçekten iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Gollerde biraz daha dikkatli olmamız lazım. Golleri çok basit yedik. Önde şanslar vardı. Maçı kazanarak bitirebilirdik. Sonuç olarak berabere bitti. Çok pozisyona giriyoruz. Onları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Hem defans hem ofans oyunu bu. Çok basit gol yemememiz lazım. Bu çok önemli. Devamlı çalışıp sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" dedi.
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