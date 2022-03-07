Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Kayseri Kadir Has Stadında oynanan Kayserispor - Alanyaspor karşılaşması devam ederken tribündeki bir taraftar rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen taraftar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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