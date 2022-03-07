Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 22:30
Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadında oynanan Kayserispor - Alanyaspor karşılaşması devam ederken tribündeki bir taraftar rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen taraftar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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