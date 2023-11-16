Beşiktaşlı Jackson Muleka'ya şok: Hocasından kadro dışı kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka'nın milli takımda kadro dışı bırakılacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:53
Beşiktaşlı Jackson Muleka'ya şok: Hocasından kadro dışı kararı!
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Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka, milli takımı ile sorunlar yaşadı.

Demokratik Kongo'nun 2-0 kazandığı Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Jackson Muleka, milli takımdan arkadaşı Makabi Lilepo ile birlikte bu kararı boykot etti ve stadyuma gitmedi.

KADRO DIŞI KALDIĞI İDDİASI

Demokratik Kongo Milli Takım Teknik Direktörü Sebastien Desabre'nin, Lilepo ile birlikte Jackson Muleka'yı kadro dışı bırakmaya karar verdiği ileri sürüldü.

Jackson Muleka, daha önce Kongo formasını 15 kez terletip 3 kez fileleri havalandırmıştı. 


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