Beşiktaşlı Josef de Souz'dan depremzedelere kan bağışı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 02:56

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 02:56

Türkiye, her toplumsal afette olduğu gibi ülkeyi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde de tek yürek oldu. Sade vatandaştan sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerden spor kulüplerine kadar herkes depremzedelerle dayanışma içine girdi. Beşiktaş Kulübü de Vodafone Park'ta bir alan oluşturup yardımları topladı. Siyah beyazlıların Brezilyalı yıldızı Josef de Souza da destek verdi.

Ahmet Nur Çebi: El ele altından kalkacağız

Vodafone Park’ta Deprem Yardım Merkezi ile Türk Kızılay’a ait kan bağışı merkezini ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, "Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. El ele verip bunun altından kalkacağız. Konu vatan ve millet olduğunda spor kulüpleri ne yapabileceklerini iyi biliyorlar. Kulüpler olarak hızlıca reaksiyon gösterdik" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür

Kampanya düzenleyen ezeli rakiplerine de teşekkür eden Çebi, "Beşiktaşlı kardeşlerimiz yardımlarını Vodafone Park’a getirebilirler ya da Fenerbahçe ile Galatasaray’ın stadyumlarına bırakabilirler. Bu tüm dünyaya bir ders olsun. Türk halkı gerektiğinde tek yumruk olmayı her daim becerecektir. Temenni ediyorum ki kayıplarımız son bulur" dedi.