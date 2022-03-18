Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika Milli Takım aday kadrosuna davet edildi
Belçika Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Burkina Faso ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Beşiktaşlı Michy Batshuayi de aday kadroda yer aldı.
Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Roberto Martinez, aday kadroya Beşiktaşlı Michy Batshuayi'yi de dahil etti.
Kadroda Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois ve Romelu Lukaku gibi oyunculara yer verilmedi.
İrlanda Cumhuriyeti ile 26 Mart'ta deplasmanda, Burkina Faso ile 29 Mart'ta evinde karşılaşacak Belçika'nın kadrosu şöyle:
Kaleci: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg).
Defans: Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Olimpik Lyon), Wout Faes, Thomas Foket (Reims), Arthur Theate (Atalanta), Siebe Van der Heyden (Union Saint-Gilloise).
Orta saha: Charles De Ketelaere, Hans Vanaken (Club Brugge), Leander Dendocker (Wolverhampton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Orel Mangala (Stuttgart), Alexis Saelemaekers (Milan), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Youri Tielemans (Leicester City), Yari Verschaeren (Anderlecht).
Forvet: Michy Batshuayi (Beşiktaş), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Divock Origi (Liverpool), Leandro Trossard (Brighton), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise).
İlgili Haberler
- Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli! Maç ertelenecek mi?
- Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku
- Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Balotelli'ye milli takım şoku!
- Meral Akşener 5 esnafa gitti, 5 ah işitti
- 2022 Formula 1 heyecanı Bahreyn'de başlıyor
- Vali duyurdu: Turuncu alarm verildi
- İstanbul'da korkutan görüntü: Yaklaşık 200 metre...
- Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor
- Kan donduran cinayet: Önce vurdu, sonra gömdü
- Anderson Talisca'da flaş gelişme!
- A Millilerin aday kadrosu açıklandı! 3 yeni isim
- Kovid-19’dan daha tehlikeli olabilir