Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika Milli Takım aday kadrosuna davet edildi

18 Mart 2022 Cuma, 17:57

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Roberto Martinez, aday kadroya Beşiktaşlı Michy Batshuayi'yi de dahil etti.

Kadroda Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois ve Romelu Lukaku gibi oyunculara yer verilmedi.

İrlanda Cumhuriyeti ile 26 Mart'ta deplasmanda, Burkina Faso ile 29 Mart'ta evinde karşılaşacak Belçika'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg).

Defans: Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Olimpik Lyon), Wout Faes, Thomas Foket (Reims), Arthur Theate (Atalanta), Siebe Van der Heyden (Union Saint-Gilloise).

Orta saha: Charles De Ketelaere, Hans Vanaken (Club Brugge), Leander Dendocker (Wolverhampton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Orel Mangala (Stuttgart), Alexis Saelemaekers (Milan), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Youri Tielemans (Leicester City), Yari Verschaeren (Anderlecht).

Forvet: Michy Batshuayi (Beşiktaş), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Divock Origi (Liverpool), Leandro Trossard (Brighton), Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise).