Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli! Maç ertelenecek mi?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın ertelenme ihtimali bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaşacak. Rize'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın ertelenme ihtimali söz konusu.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, konuya ilişkin bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Kıran, "Saat 17 itibariyle kar yoktu, branda sermiştik ancak saha çizgileri gözüksün diye kaldırdık. Sonra bir anda her yer bembeyaz oldu. Hakem çıkacak, sahaya bakacak ve kararını verecek. Son karar hakemin" dedi.
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