Beşiktaşlı Montero ile ilgili sıcak gelişme: Transfer oluyor

Beşiktaş'ın genç savunmacısı İspanyol Francisco Montero'nun, ocak ayında Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 10:14
Beşiktaşlı Montero ile ilgili sıcak gelişme: Transfer oluyor
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Siyah beyazlılarda, Valerien Ismael yönetiminde de Şenol Güneş yönetiminde de forma şansı bulamayan Montero'ya dair yeni bir gelişme yaşandı. 

Beşiktaş, İspanyol oyuncuyla stoper bölgesindeki fazlalık nedeniyle yaz transfer döneminde yollar ayrılmak istenmişti.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken Yunanistan'dan AEK, Süper Lig'den ise Alanyaspor takımları talip olmuştu. 

Önerileri reddeden ve takımda kalmak isteyen Montero kararını değiştirdi.  Oyuncunun yarım sezon kiralık gitmeye artık sıcak baktığı öğrenildi.

Montero'ya Süper Lig'den Karagümrük'ün de talip olduğu ileri sürüldü.

İspanyol savunmacının 6 aylığına Andrea Pirlo’nun öğrencisi olacağı belirtildi. Bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında 4 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Montero'nun ocak ayına doğru ülkesinde ya da Süper Lig'de oynamak için kesin kararını vereceği vurgulandı.


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