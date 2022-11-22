Beşiktaşlı Montero ile ilgili sıcak gelişme: Transfer oluyor

22 Kasım 2022 Salı, 10:14

Siyah beyazlılarda, Valerien Ismael yönetiminde de Şenol Güneş yönetiminde de forma şansı bulamayan Montero'ya dair yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, İspanyol oyuncuyla stoper bölgesindeki fazlalık nedeniyle yaz transfer döneminde yollar ayrılmak istenmişti.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken Yunanistan'dan AEK, Süper Lig'den ise Alanyaspor takımları talip olmuştu.

Önerileri reddeden ve takımda kalmak isteyen Montero kararını değiştirdi. Oyuncunun yarım sezon kiralık gitmeye artık sıcak baktığı öğrenildi.

Montero'ya Süper Lig'den Karagümrük'ün de talip olduğu ileri sürüldü.

İspanyol savunmacının 6 aylığına Andrea Pirlo’nun öğrencisi olacağı belirtildi. Bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında 4 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Montero'nun ocak ayına doğru ülkesinde ya da Süper Lig'de oynamak için kesin kararını vereceği vurgulandı.