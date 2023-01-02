Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor!
Geçtiğimiz ay ikinci kez baba olan Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero'nun bebeği, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle küvöze alındı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in 3 Aralık'ta doğan bebeği Fabio, yaşam savaşı veriyor. 1 ay önce doğan ve rahatsızlığı sebebiyle küvöze alınan Montero'nun bebeği için Beşiktaş'tan yazılı bir açıklama yapıldı.
"DUALARIMIZ FABIO BEBEK İLE"
Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada Montero ve ailesine acil şifalar diledi. Beşiktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte."
Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte. @javimontero14 pic.twitter.com/j2e916ga9p— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 2, 2023
Paylaşımda Montero'nun bebeğinin durumuyla ilgili bilgi verilmedi.
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