Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor!

Geçtiğimiz ay ikinci kez baba olan Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero'nun bebeği, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle küvöze alındı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:06
Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor!
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Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in 3 Aralık'ta doğan bebeği Fabio, yaşam savaşı veriyor. 1 ay önce doğan ve rahatsızlığı sebebiyle küvöze alınan Montero'nun bebeği için Beşiktaş'tan yazılı bir açıklama yapıldı.

"DUALARIMIZ FABIO BEBEK İLE"

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada Montero ve ailesine acil şifalar diledi. Beşiktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte."

Paylaşımda Montero'nun bebeğinin durumuyla ilgili bilgi verilmedi.


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