Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:06

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in 3 Aralık'ta doğan bebeği Fabio, yaşam savaşı veriyor. 1 ay önce doğan ve rahatsızlığı sebebiyle küvöze alınan Montero'nun bebeği için Beşiktaş'tan yazılı bir açıklama yapıldı.

"DUALARIMIZ FABIO BEBEK İLE"

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada Montero ve ailesine acil şifalar diledi. Beşiktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte."

Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte. @javimontero14 pic.twitter.com/j2e916ga9p — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 2, 2023

Paylaşımda Montero'nun bebeğinin durumuyla ilgili bilgi verilmedi.