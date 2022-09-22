Beşiktaşlı Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı

22 Eylül 2022 Perşembe, 15:35

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, 2 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Redmond açıklamasında; "Taraftarın bize gösterdiği sevgi ve destek gerçekten inanılmazdı. Önümüzdeki maça hazırlanmak için bir haftanın üstünde bir süremiz var. Elimizden geleni yapıp, taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Manchester City'ye karşı 2 maçta da çok iyi oynamıştık. Gol de atmıştım. Pep Guardiola ile konuştuğumuzda bana ne kadar iyi oyuncu olduğumu söyledi" dedi.

Kanat oyuncusu açıklamalarının devamında; "Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Bu ligde oynayan oyuncyların tecrübeyle orantılı olarak verecekleri katkı önemli. Burada herkesin tek bir amacı var, o da maçları kazanmak. En iyi mevkilerim sol ve sağ kanat. 16 yaşındayken antrenörüm, beni çok farklı mevkilerde oynatmıştı. Bunun da bana getirisi oldu. Beklediğimden çok daha iyi bir lig, Süper Lig. Tesis ortamı, sahalar, stad ortamı çok iyi. Oyun anlamında Süper Lig temposunun Premier Lig'in altında kaldığını söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE'YE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Southampton'dan kiralanan oyuncu; "İngiltere'den de teklifler vardı. Beşiktaş'ın da bana bir süredir ilgisi vardı. Hocayla, teknik ekibimizle ve Dele Alli'yle konuştuktan sonra bu maceraya atılmaya karar verdim. Bana gelen her teklifi söylesem, bu toplantı bitmez" açıklamasında bulundu.

Son olarak İngiliz yıldız, Fenerbahçe derbisine dair, "Türkiye'ye geldiğim andan itibaren ilk fark ettiğim şey Beşiktaş taraftarının büyüklüğü oldu. Taraftarın bize gösterdiği sevgi ve destek gerçekten inanılmazdı. Önümüzdeki Fenerbahçe derbisine hazırlanmak için süremiz var. En iyi şekilde derbiye hazırlanacağız ve taraftarlarımızın gönlünü alacağız, onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.