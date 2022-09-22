Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan program

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Diyanet, ilk olarak 2015’te, hastanelerde başlattığı “manevi danışman” uygulamasını genişletti ve öğrenci yurtlarını da kapsama aldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında göreve başlayan ve her yıl artan manevi danışman sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 922’ye ulaştı. Yapılan çalışmaları müftülüğe raporlama görevi bulunan manevi danışmanlar, bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmetiçi eğitime alındı. Danışmanlar, hizmetiçi eğitim için kadın-erkek olarak iki gruba ayrıldı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir termal otelin tercih edildiği program kapsamında ilk olarak erkek manevi danışmanlar eğitime alındı. Erkekler 18 Eylül’de otele giriş yaptı. Eğitim, 23 Eylül saat 12.00’de otelden çıkış ile tamamlanmış olacak. Kadın manevi danışmanlar ise aynı gün otele giriş yapacak. Bu grubun eğitimleri de 28 Eylül’de tamamlanacak.

MASRAFLAR BAKANLIKTAN

Programın yol ve konaklama ücretleri bakanlık tarafından karşılanacak. Programın yapıldığı otelin ise icradan satılık olduğu ortaya çıktı.