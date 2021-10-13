Beşiktaşlı Pjanic, sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini açıkladı
Fransız Canal Plus'a demeç veren Pjanic, "Haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz" dedi.
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, transferinin perde arkasını anlattı ve hem ayrılık tarihini açıkladı. Fransız Canal Plus'a demeç veren Boşnak futbolcu, siyah-beyazlı kulübe adım atışını şu sözlerle özetledi;
"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.
Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz."
31 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin Avro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı.
Kariyerinde Metz, Lyon, Juventus'ta forma giyen Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu. Pjanic, geçen sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıkmıştı.
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