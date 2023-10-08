Beşiktaşlı taraftarlardan dikkat çeken protesto!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:49

Güncelleme: 08.10.2023 - 16:49

Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçta takımlarına destek vermedi.

TARAFTARLARDAN SESSİZ PROTESTO

Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarını protesto etti.

Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Siyah-beyazlı takım, önceki perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşmış ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Maç sonu stadyumu terk etmeyen taraftarlar, yönetimi protesto ederek taraftarları soyunma odasından sahaya geri çağırmıştı.

Bu isteği gerçekleşmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 2 saat protestolarını sürdürerek daha sonra stadyumu terk etmişti.