Beşiktaşlı taraftarlardan dikkat çeken protesto!
Siyah beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın İstanbulspor'u konuk ettiği mücadelede takımlarına dikkat çeken bir tepkide bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçta takımlarına destek vermedi.
TARAFTARLARDAN SESSİZ PROTESTO
Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarını protesto etti.
Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.
NE OLMUŞTU?
Siyah-beyazlı takım, önceki perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşmış ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Maç sonu stadyumu terk etmeyen taraftarlar, yönetimi protesto ederek taraftarları soyunma odasından sahaya geri çağırmıştı.
Bu isteği gerçekleşmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 2 saat protestolarını sürdürerek daha sonra stadyumu terk etmişti.
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