Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den hakem tepkisi: 'Mide bulandırıcı...'

6.04.2026 17:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve uzatma dakikalarında sarı-lacivertliler lehine verilen penaltı kararıyla ilgili yankılar devam ediyor.

CERNY'DEN TEPKİ

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny'den de penaltı için yorum geldi. Çek futbolcu, Beşiktaş'ın maç sonunda yaptığı "Emek hırsızları" başlıklı paylaşımı yeniden paylaştı ve paylaşımına, "Mide bulandırıcı..." yazdı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 28 yaşındaki Cerny, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Cerny'nin paylaşımı şu şekilde:

Image

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Penaltı #Vaclav Cerny

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Tabela skandal hakem kararıyla değişti' Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı.
Beşiktaş'ta önce araçları kundakladılar sonra villaya silahlı saldırı düzenlediler! İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde araç kiralama şirketi önündeki lüks araçların kundaklandığı ve şirket sahibinin villasının kurşunlandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
Dev derbi sonrası Beşiktaş'tan tepki pankartı: 'Kukla VAR' Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım dev derbi sonrası Tüpraş Stadyumu'nun dış cephesine 'Kukla VAR' pankartı astı.