Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den hakem tepkisi: 'Mide bulandırıcı...'

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve uzatma dakikalarında sarı-lacivertliler lehine verilen penaltı kararıyla ilgili yankılar devam ediyor.

CERNY'DEN TEPKİ

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny'den de penaltı için yorum geldi. Çek futbolcu, Beşiktaş'ın maç sonunda yaptığı "Emek hırsızları" başlıklı paylaşımı yeniden paylaştı ve paylaşımına, "Mide bulandırıcı..." yazdı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 28 yaşındaki Cerny, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Cerny'nin paylaşımı şu şekilde: