Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Tabela skandal hakem kararıyla değişti'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

İşte spor yazarlarının yorumları:

'FENERBAHÇE 'YARATILAN' PENALTIYLA 3 PUANI ALAN TARAF'

Gülengül Altınsay: "Oyun müthiş bir mücadele ile başlıyor. Her iki takım da birbirlerine adeta adım attırmıyor. Yakın temaslı oyunda maçın hakemi Kol oyuna mümkün olduğunca müdahale etmemeye çalışarak pozisyonların oluşumuna katkıda bulunuyor. Ama tabii bu arada tartışmalı faul pozisyonları da es geçilebiliyor. Taraflar birbirlerini kilitlemeye çalıştılar. Ancak kapılan toplarla birkaç pozisyon da buldular. Beşiktaş orta alanı iyi mücadele ediyor fakat yaratıcı paslar için hep Orkun’un ayağına bakıyor. Ve ceza alanına girerken yapılan yanlış tercihler var. Maçın son yarım saatinde takımlar artık rakip alana rahat giriyor. Ama sonucu değiştirebilecek beceriyi gösteremiyorlar. Ta ki 90+7’ye kadar. Fenerbahçe dışarıda olan ve “yaratılan” penaltıyla 3 puanı alan taraf." (Cumhuriyet)

'DERBİNİN EN ÇOK ÜZÜLENİ ERSİN OLDU ŞÜPHESİZ'

Uğur Meleke: "Beşiktaş derbinin ilk yarısında oyuna ortaktı, Oh’un kafası, Cerny’nin şutunda Oosterwolde’nin müthiş müdahalesi, Orkun’un şutu vardı etkili. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde ev sahibine kaptırdılar. Dün ikinci devrede Fenerbahçe gol beklentisinde 2,30’a 0,24, büyük şanslarda 4-0 üstünlük kurdu. İkinci yarıda Ederson’un kurtarışı yok, Ersin’se dört net pozisyon çıkardı. Beşiktaş’ın uzatmaların 11’inci dakikasında kaybettiği derbinin en çok üzüleni Ersin oldu şüphesiz. Cherif’in iki, Kerem’in bir karşı karşıya pozisyonunu çıkardı Ersin Destanoğlu. Belki kalesinde devleştiği bu maç takımına puan getiremedi ama onu Dünya Kupası uçağı için aday haline getirmiş olabilir pekala. Montella kadrosunda radikal değişiklikler yapan bir hoca değil. Ama Ersin sezonu bu seviyede bitirirse Amerika bileti için ciddi aday konumuna geldi bence." (Hürriyet)

'TABELA SKANDAL HAKEM KARARIYLA DEĞİŞTİ'

Bilal Meşe: Futbolcular skor tabelasını değiştirme adına çok uğraştılar, ama becerikli olamadılar! Agbadou, uzatma dakikalarında Nene’yi indirdi, Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar, itirazlar, çıkan sarılar! Bence mi? Hayatımda böyle bir penaltı kararı görmedim! VAR’la yalandan diyalog! Ki, Buğra Taşkınsoy’un o koltukta ne işi var, genç tecrübesiz! Çağır izlesin, yoookkk olur mu! Kerem Aktürk, penaltıyı gole çevirdi. Ersin köşeyi bildi, onu kurtaramadı, canı sağolsun. Eee tabela skandal hakem kararıyla değişti, eyyy MHK eserinizle övünebilirsiniz! Galatasaray derbisine bir yenisi daha eklendi, haftalarca bunu da konuşacağız, neye yarar ki, yazık, hem de çok yazık!" (Milliyet)

'LİG YENİDEN BAŞLADI'

Gürcan Bilgiç: "Genç bir takım var sahada. Onları Skriniar, Talisca ve Asensio yönetiyor. Takımın beyni sakatlandı, çıktı. Kontrol yine sende. Ama uzatmalarla son 30'u Talisca'sız oynamaya karar vermek, sahadaki gençlerin acemiliğinin de üstüne çıkan bir karar. İlk hamlede yanlış yaptı aslında. Asensio çıkarken girmeliydi Cherif. Çünkü Talisca'nın en verimli olduğu pozisyon forvet arkası. Madem "verileri" değerlendirip, karar veriyorsun, bu ayrıntı neden sürekli ertelemede. Galatasaray ile puan farkı bire indi, Trabzonspor ile soluk soluğa devam ediyorlar. Lig yeniden başladı. Üç takım da hakemlerden şikâyet ediyor. Bizi zor haftalar bekliyor." (Sabah)

'FENERBAHÇE KÖTÜ, BEŞİKTAŞ İSE ÇOK DAHA KÖTÜYDÜ'

Güntekin Onay: "Açıkçası Fenerbahçe dün akşam hiç iyi değildi ama Beşiktaş o kadar kötü bir görüntü ortaya koydu ki siyah beyazlı futbolcuların son yarım saat adeta sahada yürüyecek hali yoktu. İkinci yarıda oyuna Murillo’nun yerine giren Gökhan Sazdağı hayatında hiç futbol oynamamış biri gibi her topu kaybetti, inanılmaz hatalar yaptı. Yetmedi, kendi kalesine gol attı, ofsayt Gökhan’ı kurtardı. Asllani, Cerny ve özellikle de Ndidi’nin çıkmasıyla iyice güç kaybeden Beşiktaş, oyuna sonradan girenlerden hiç verim alamadı. Beşiktaş cephesi Agbadou’nun topla oynadığını ve son saniyede çalınan bir penaltı düdüğüyle maçı haksız bir şekilde kaybettiğini söyleyecektir ancak dün Asensio’suz oynayan ve dağınık bir Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda çok kötü oynayan ve derbide Ersin’in kurtarışlarıyla ayakta kalan, etkili hücum yapamayan bir Beşiktaş vardı." (Hürriyet)