Beşiktaşlı yöneticiden flaş tepki: 'Ahlaktan yoksun hakem!'
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başakşehir maçındaki hakem yönetimini eleştirdi. Mete Vardar, maçın sonundaki penaltı pozisyonuyla ilgili, "Sen o pozisyonda nasıl penaltı vermiyorsun? Ver, VAR iptal etsin. Artık yeter. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Nasıl bir düzen kurmuşlar. En büyük travmayı hakemler yaratıyor" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş Yöneticisi Mete Vardar, RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Turgut Doman'a tepki gösterdi.
"Ahlaktan yoksun hakem!" diyerek sözlerine başlayan Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?" ifadelerini kullandı.
Mete Vardar, "Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır!" dedi.
"BU HAKEMİN ÇOCUĞU OLSAM YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"
Beşiktaşlı yönetici, "Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle konuşmasının noktaladı.
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