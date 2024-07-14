Immobile'den Beşiktaş sözleri: 'Saha içinde ve dışında...'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:39

Güncelleme: 14.07.2024 - 15:48

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta, İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve yeni transfer Ciro Immobile bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'a transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Ciro Immobile açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben çok mutluyum, kariyerim için yeni bir sayfa açıyorum. Beşiktaş'ın teklifinden sonra tüm hayatımı değiştirecek bu kararı aldım. Lazio'daki herkese de teşekkür etmek istiyorum. Bu sene saha içerisinde ve dışında önemli işler yapmak istiyorum. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. Bana gösterdikleri ilgi alakadan dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım."

"ICARDI, MERTENS VE DZEKO ÖNEMLİ OYUNCULAR"

"Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."

"İHTİYACA GÖRE KATKI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

"Hocamızla konuştum. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Ben de elimden geldiğince bu ihtiyaca göre katkı vermeye çalışacağım. Biraz daha derinlere gelip oralarda pozisyonlar bulmaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim takım arkadaşlarım da zaten var. Bunu idmanlarda daha da geliştirmeye çalışacağız."

"SIRIGU, BONUCCI VE MERTENS'TEN BİLGİ ALDIM"

"Beşiktaş'la ilgili beni çeken ilk şey, beni çok istemeleri oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Benimki gibi büyük ailesi olan insanlar, şehir bazında da karar alır. Buraya gelmeden önce Sirigu, Bonucci ve Mertens'ten bilgi aldım."

"EN KISA SÜREDE HAZIR OLACAĞIM"

"Zor bir karar almak zorundaydım. Sizi seven bir şehirden gitmek zor oldu. Ama futbol böyledir. Ben yeni bir sayfa açtım. Elimden geldiğince en kısa sürece hazır olacağım."