Immobile transferinin ardından... Beşiktaş'ta hedef Armand Lauriente!

Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldızlarla forvet hattını takviye eden Beşiktaş, şimdi de kanat hücumcusu için girişimlere başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:21
Immobile transferinin ardından... Beşiktaş'ta hedef Armand Lauriente!
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Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleriyle hücun hattını güçlendiren Beşiktaş'ta sıra kanat transferine geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlı ekibin gündeminde Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Toronto'dan Lorenzo Insigne bulunuyor.

BRONCKHORST LAURIENTE'Yİ İSTİYOR

Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda genç oyuncular istemesi nedeniyle Insigne'nin arka planda kaldığı öğrenildi. 

Bu nedenle Lauriente için kulübüyle pazarlık yapılıyor. İtalyanlar 10 milyon Euro bonservis isterken Beşiktaş rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

Geçen sezon 40 maça çıkan 25 yaşındaki Fransız oyuncu, takımına 5 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.


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