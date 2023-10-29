Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Resmi açıklama geldi...

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:44

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:44

Beşiktaş Kulübü Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.

Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir." denildi.