Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 02.12.2023 - 13:34

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunuldu.

Kongrede yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporların okunmasının ardından 1 Ocak-31 Aralık 2022 ile 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali bakımdan siyah-beyazlı üyelerin oylarına sunuldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan kongre üyeleri tarafından ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

''Göreve geldiğimiz dönemi hatırlatmak istiyorum. Geldiğimizde birçok sıkıntımız vardı. Ödenmemiş maaşlar vardı. Ben elimden geldiği kadar vazifemi yapmaya çalıştım. O dönemler, çok zor dönemlerdi. Eylül ayı sonunda UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı, UEFA'ya yazı yazılarak ekim sonuna ertelenmişti. Göreve geldiğimde UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem o günün 400 milyon TL olan parayı getirdik ve bu sorunu aştık.

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen hiçbir Beşiktaşlının, Beşiktaşlılığını tartışmayalım ve saygı duyalım. Ben 6 yaşında ilkokula giderken önlüğümün altında Beşiktaş forması giyerdim. O günden beri ben Beşiktaş'a aşığım.''