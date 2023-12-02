Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi!
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor. Ahmet Nur Çebi yönetimi, 2022 yılı faaliyetleri için idari ve mali açıdan ibra edildi.
Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunuldu.
Kongrede yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporların okunmasının ardından 1 Ocak-31 Aralık 2022 ile 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali bakımdan siyah-beyazlı üyelerin oylarına sunuldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan kongre üyeleri tarafından ibra edildi.
Ahmet Nur Çebi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
''Göreve geldiğimiz dönemi hatırlatmak istiyorum. Geldiğimizde birçok sıkıntımız vardı. Ödenmemiş maaşlar vardı. Ben elimden geldiği kadar vazifemi yapmaya çalıştım. O dönemler, çok zor dönemlerdi. Eylül ayı sonunda UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı, UEFA'ya yazı yazılarak ekim sonuna ertelenmişti. Göreve geldiğimde UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem o günün 400 milyon TL olan parayı getirdik ve bu sorunu aştık.
Beşiktaşlı olduğunu söyleyen hiçbir Beşiktaşlının, Beşiktaşlılığını tartışmayalım ve saygı duyalım. Ben 6 yaşında ilkokula giderken önlüğümün altında Beşiktaş forması giyerdim. O günden beri ben Beşiktaş'a aşığım.''
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