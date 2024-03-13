Beşiktaş'ta, Al-Musrati antrenmana katılmadı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Al-Musrati son yapılan antrenmanda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 21:23
Beşiktaş'ta, Al-Musrati antrenmana katılmadı
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Beşiktaş'ın son oynadığı Gaziantep FK maçında yıldız oyuncuu Al-Musrati sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

27 yaşındaki Libyalı oyuncunun son yapılan idmanda yer almadığı açıklandı.

TRT Spor'un haberine göre Al-Musrati'nin riske edilmemek için idmana katılmadığı söylendi.

Al-Musrati'nin Cuma günü antrenmanlara başlaması beklendiği de söylendi.


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