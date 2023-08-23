Beşiktaş'ta ayrılık! Kerem Kalafat, Çorum FK'ya transfer oldu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 18:30

Güncelleme: 23.08.2023 - 18:30

Beşiktaş genç oyuncu Kerem Kalafat ile yolların ayrıldığını duyurdu. Genç oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

Yapılan açıklamada, "Kerem Kalafat'la Yollarımız Ayrıldı. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Kerem Kalafat arasındaki sözleşme sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat'a futbol kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, daha önce prensipte anlaştığı Kerem Kalafat için kulübü Beşiktaş'la da anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki sağ bek, kısa süre içinde Çorum'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kerem Kalafat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

İşte Kerem Kalafat'ın açıklamaları:

"9 yaşında yavru kartal olarak girdiğim kulüpten Beşiktaş'ın yetiştirdiği profesyonel bir futbolcu olarak ayrılıyorum.

Bu zamana kadar çocukluğumun, 12 senemin geçtiği Beşiktaş kulübümde şanlı formayı giymenin hayaliyle yaşadım ve o şanlı forma ile sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Beşiktaş'a geldiğim günden beri üzerimde emeği olan tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve idari kadroya sonsuz teşekkürlerimi sunarım

Hayatımın en güzel günlerini geride bırakarak yeni maceralara atıldığımı duyurmak istiyorum. Desteğini benden bir an bile esirgemeyen Beşiktaş Aileme sonsuz teşekkürler ediyorum Hakkınızı Helal Edin.. Kerem Kalafat"