Beşiktaş'ta ayrılık: Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevine son verildi!
Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Milli aranın ardından oynadığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
Siyah-beyazlılarda iki ayrılık yaşandı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklamasında iki isme de emekleri için teşekkür edildi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şu şekilde:
"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
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