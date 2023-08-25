Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 19:38
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak isimler konusunda çalışmalar sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'i 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla çıktığı 8 resmi maçta gol veya asist katkısı gösteremedi.


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