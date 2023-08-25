Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak isimler konusunda çalışmalar sürüyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'i 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla çıktığı 8 resmi maçta gol veya asist katkısı gösteremedi.
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