Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu

Yayınlanma: 25.08.2023 - 19:38

Güncelleme: 25.08.2023 - 19:38

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak isimler konusunda çalışmalar sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'i 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla çıktığı 8 resmi maçta gol veya asist katkısı gösteremedi.