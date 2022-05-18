Beşiktaş'ta başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı

Beşiktaş Kulübünde başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:40
Beşiktaş'ta başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı
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Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çimen, kulüp tüzüğünün 35. maddesi gereğince hazırladığı dosyayı, divan kurulu genel sekreteri Turgay Pirinç'e verdi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 29 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın saat 10.30'da BJK Akatlar Salonu'nda gerçekleştirilecek. 


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