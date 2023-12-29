Beşiktaş'ta basketbol şubesinde yapılanma
Beşiktaş, yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında Umut Tahir Güneş’in başkanlığında basketbol icra kurulu oluşturulduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Basketbol şubemizde yürütülen yeniden yapılanma faaliyetleri doğrultusunda Umut Tahir Güneş’in başkanlığında Basketbol İcra Kurulu oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulübün basketbol icra kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Umut Tahir Güneş
Kadın Takımı ve Kadın Altyapı: Özkan Arseven
Erkek Takımı ve Altyapı Geliştirme: Görkem Bilgi
Sponsorluk ve Proje Geliştirme: Ali Berke Tükenmez
Altyapılar ve Transferlerden Sorumlu: Ahmet Buldan.
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