Beşiktaş'ta basketbol şubesinde yapılanma

Beşiktaş, yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında Umut Tahir Güneş’in başkanlığında basketbol icra kurulu oluşturulduğunu açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:45
Beşiktaş'ta basketbol şubesinde yapılanma
Abone Ol google-news

Kulüpten yapılan duyuruda, "Basketbol şubemizde yürütülen yeniden yapılanma faaliyetleri doğrultusunda Umut Tahir Güneş’in başkanlığında Basketbol İcra Kurulu oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün basketbol icra kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Umut Tahir Güneş

Kadın Takımı ve Kadın Altyapı: Özkan Arseven

Erkek Takımı ve Altyapı Geliştirme: Görkem Bilgi

Sponsorluk ve Proje Geliştirme: Ali Berke Tükenmez 

Altyapılar ve Transferlerden Sorumlu: Ahmet Buldan.


beşiktaş Beşiktaş basketbol Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı

İlgili Haberler

Beşiktaş Emlakjet evinde rahat kazandı

Beşiktaş Emlakjet evinde rahat kazandı
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Andre Breitenreiter'den iddialara yanıt!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Andre Breitenreiter'den iddialara yanıt!
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: 'Teklif gelirse...'

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: 'Teklif gelirse...'

En Çok Okunan Haberler