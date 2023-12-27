Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Andre Breitenreiter'den iddialara yanıt!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 17:22

Güncelleme: 27.12.2023 - 17:22

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Andre Breitenreiter'den siyah-beyazlılar için açıklama geldi.

Breitenreiter, açıklamasında "Beşiktaş heyecan verici bir kulüp ve teknik direktör adaylarından olmak gururlandırdı. Genel durumun kapsamlı bir analizinden sonra, böyle bir adımın şu anda benim için söz konusu olmadığı sonucuna vardım" ifadelerini kullandı.

TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

50 yaşındaki teknik direktör kariyerinde; TSV Havelse, Paderborn, Schalke, Hannover 96, Zürich ve Hoffenheim'da görev yaptı.

Alman teknik direktör, Şubat 2022'de Hoffenheim'dan ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.