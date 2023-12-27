Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: 'Teklif gelirse...'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:05

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:05

Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarından biri olan Sergen Yalçın, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından sonra ilk kez konuştu.

Siyah-beyazlı takımda futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından "Sergen Yalçın teknik direktör adaylarımızdan biri" derken, Sergen Yalçın açıklama yaptı.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Duhuliye'ye yaptığı açıklamada "Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını ben de izledim, ama şu saate kadar bana gelen bir teklif ya da görüşme olmadı. Beşiktaş'tan bir teklif gelirse o zaman konuşuruz, şu an itibari ile beni kimse aramadı" ifadelerini kullandı.