Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gedson Fernandes şoku!
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun ve orta sahanın önemli ismi Gedson Fernandes, Ankaragücü maçına devam edemedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada Cenk Tosun ve Gedson Fernandes sakatlık yaşadı.
Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Beşiktaş'ın golünü atan ve maçı uzatmalara götüren Cenk Tosun daha sonra sakatlık yaşadı.
Beşiktaş'ın önemli ismi Cenk Tosun, uzatmanın ilk yarısında sol arka adalesindeki problem nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.
Öte yandan maça ilk 11'de başlayan ve performansıyla beğeni toplayan Gedson Fernandes, ikinci uzatma devreasinda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gedson'un yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.
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