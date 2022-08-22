Beşiktaş’ta Cenk Tosun’dan Valerien Ismael’e büyük tepki

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:39

Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldığı maçın son 30 saniyesinde oyuna alınan Cenk Tosun, maçın ardından hemen soyunma odasının yolunu tuttu ve galibiyet kutlamasına katılmadı.

Sporx'in haberine göre; oyuna son 30 saniyede alınmasına tepkide bulunan tecrübeli golcü, taraftarlarla yapılan galibiyet kutlamasına da katılmadı, kaptan Necip'in tüm ısrarlarına rağmen sahaya geri dönmedi.

ISMAEL: "OYNAYACAK, GOLLER ATACAK"

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael ise maç sonu açıklamasında Cenk Tosun için, "Cenk bizim için önemli bir oyuncu. Ligde çok fazla maç var. Cenk de oynayacak ve goller atacak. Bu noktada sabır göstermemiz gerekiyor" dedi.

YORUMCULARDAN DA TEPKİ YAĞIYOR

Karşılaşmanın ardından siyaz-beyazlı taraftarlar Cenk Tosun'un son 30 saniye oyuna girmesini sosyal medyada anlamlandıramazken yorumcularda televizyon ekranlarında görüşlerini dile getirdi.

SİNAN ENGİN: "BUNLARI İZAH EDECEKTİR"

"Bu çok büyük ayıp. Bir futbolcuyu son 30 saniyede oyuna sokmak ne demek, hele Cenk gibi bir oyuncuyu. Bu yapılabilecek en büyük saygısızlık. Bunun olmaması lazımdı. 30 saniyede ne yapacak adam. Son 2 dakika olur, oyunu bir yere hapseder en azından falan. En büyük hakaret ve çok büyük terbiyesizlik bu. Umut Meraş'a da aynı şekilde. Vakit geçirmek istiyorsan bunun farklı yolları var. Maç başı anlaştıysa oyuncular, bunu yapman ayrıca kulübe zarardır. Valerien Ismael bunları izah edecektir. Bir oyuncuyu neden son 30 saniyede oyuna sokarlar, bunları anlatsın."

NİHAT KAHVECİ: "BUNU NASIL YAPARSIN"

"N'koudou yorulmuş, Muleka yorulmuş, oyun çağırıyor Cenk Tosun'u al. Beşiktaş'ın bir performansı var ama teknik direktörün performansı takımın performansının altında. Beşiktaş'ın kasasına 25 milyon ya da 27 milyon kazandırmış Cenk Tosun'u oyun bitimine 25 saniye kala nasıl oyuna dahil edersin."