Yeni Malatyaspor ile Adanaspor puanları paylaştı!

21 Ağustos 2022 Pazar, 23:19

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Adanaspor, karşılaşmanın 32. dakikasında Samuel Tetteh'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı Akdeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Yeni Malatyaspor, bu gole 55. dakikada Doğukan Emeksiz'in attığı golle karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, bu sezonki ilk puanını aldı. Adanaspor puanını 2 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Adanaspor, Bodrumspor deplasmanına konuk olacak.