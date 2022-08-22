Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:12

Süper Lig'in 3. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü (bugün) sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Tedavileri süren bulunan Nazım, Serdar Aziz ve Bruma’nın yanı sıra kas yorgunluğu yaşayan Joshua King forma giyemeyecek. Ailevi sebeple özel izinli olan Arda Güler de bu karşılaşamanın kadrosunda yer almayacak.

JOAO PEDRO, SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.