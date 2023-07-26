Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.
İşte Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:
"2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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