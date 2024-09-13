Beşiktaş'ta, Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş, Daniel Amartey ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ta, Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 20:33

Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #Daniel Amartey #beşiktaş #transfer #Trendyol Süper Lig
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