Beşiktaş'ta, Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş, Daniel Amartey ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Daniel Amartey'in sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:
"Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
Siyah-beyazlı forma altında 27 maçta süre bulan Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #Daniel Amartey #beşiktaş #transfer #Trendyol Süper Lig
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