Beşiktaş'ta Dele Alli için karar verildi
Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen İngiliz futbolcu Dele Alli ile yollar ayrılıyor.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in memnun olmadığı İngiliz futbolcu Dele Alli için karar aşamasına geldi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, sezon başında Everton’dan kiralanan İngiliz oyuncu, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor.
11 MAÇTA 2 GOL!
26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. 1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah-beyazlı yetkililer Alli’nin Everton’a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.
Beşiktaş, İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli’ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon Euro’yu kasasında tutacak.
Bu sezon siyah beyazlı takım ile 11 maça çıkan Dele Alli, 2 gol attı.
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