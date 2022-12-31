Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı için karar verildi!
Sezon başında Trabzonspor'a geri dönen ancak beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan 26 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor devre arası çalışmalarını şimdiden netleştirdi. Bordo-mavililer verim alamadığı Yusuf Yazıcı'ya veda etmeye hazırlanıyor.
Abdullah Avcı
AVCI UYARMIŞTI
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 40 günlük arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlık maçlarında beklenen görüntüyü verememişti.
Bordo-mavililer, Hull City, Crystal Palace ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kasımpaşa maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, "3-4 aydır performansını artırmayan, devreye girmeyen oyuncular var. Kimseyi bekleyemem, burası Trabzonspor " diyerek mesajı vermişti.
Yusuf Yazıcı
YUSUF YAZICI GERİ GÖNDERİLECEK
Fanatik'te yer alan habere göre öncelikle performansları bir türlü artmayan Djaniny, Yusuf Yazıcı ve Denswil'in gönderilmesi gündemde. Bu isimlerden Djaniny ile Denswil'in kontratları var ve maaşları yüksek olduğu için ayrılık yolunda nasıl bir formül bulunacağı merak konusu.
Lille'den kiralanan Yusuf'un ise Fransız ekibine geri gönderilmesi düşünülüyor.
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