Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizinin perde arkası!

15 Eylül 2022 Perşembe, 09:31

Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazanan Ersin'in düşüşü dikkat çekti. Ersin, son maçlarda kaleyi Emre Bilgin'e devretmişti. Ersin Destanoğlu'nun geleceğiyle ilgili olarak en net açıklama Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve menajeri Serkan Erok'tan geldi.

Fanatik'e konuşan Kazancı, siyah-beyazlıların Ersin ile sözleşme yenilemeye hazırlandığını belirtti.

"ERSİN İLE SÖZLEŞME UZATIRIZ"

Ceyhun Kazancı, "Ersin konusunda yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor. Ersin'in sözleşme uzatmama gibi bir durumu zaten yok. Hocamız; Emre, geriden iyi oyun kuruyor diye son iki maç tercih etti. Her oyuncuda olduğu gibi hocanın maç maç tercihleri. Ersin ile konuşup görüşüyoruz. Genç, çok beğendiğimiz değer verdiğimiz kalecimiz. Bunlar karşılıklı. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Yakında sözleşme uzatmış oluruz" dedi.

"TEKLİFLER GELDİ"

Genç file bekçisinin menajeri Serkan Erok da Kazancı ile örtüşen açıklamada bulundu. Erok, "Ben de Beşiktaş altyapısından çıkıp futbol oynayan biriyim. Bizim için önce Beşiktaş'ın menfaatleri gelir. Ersin'e şampiyon olduğumuzda ve bu sene de yurt dışından teklifler geldi. Elbette kendisi yurt dışında oynamak istiyor. Bu herkesin hayali. Ancak giderken Beşiktaş'a kazandırmak şartı ile. Bugün Ersin'e 10 milyon yıllık ücret verip, 'İmza atma, Ocak'ta bedelsiz imza atma hakkın var' dense asla bunu yapmaz. Beşiktaş'ın çocuğu. Buralara bu kulüp sayesinde geldi. Daha 21 yaşında. Hedeflerine ulaşır. Tek istediğimiz hakkının verilmesi. Beşiktaş Kulübü ile görüşmelerimiz oluyor ve karşılıklı istek var. Yedek kalması ile alakalı sorun söz konusu değil. Zira ortada anlaşmazlık yok" diye konuştu.