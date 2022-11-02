Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi alarmı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaldığı yerden devam edecek derbi hazırlıkları öncesinde planlamayı değiştirdi.
Spor Toto Süper Lig 'de 13. hafta mücadelesinde cumartesi günü Galatasaray 'a konuk olacak Beşiktaş 'ta çalışmalar, önceki gün başlamıştı. Ümraniyespor karşısında alınan 5-2'lik skorun ardından ara vermeyen teknik direktör Şenol Güneş takıma yenileme idmanı yaptırmıştı.
Fanatik gazetesinin haberine göre, dün takımına izin veren tecrübeli teknik adam, hazırlıklara bugün kaldığı yerden devam ettirecek. Galatasaray derbisinden zaferle ayrılmanın hesaplarını yapan Şenol Güneş, bunun için sıkı bir plan hazırladı. Güneş'in kararı doğrultusunda Nevzat Demir Tesisleri'nde bugünden itibaren derbiye kadar kamp kuralları uygulanacak.
Tesislere, futbolcu ve görevliler dışında giriş olmayacak. Tecrübeli teknik adamın, oyunculara da tam gün mesai getirdiği ve hafta boyunca geniş kapsamlı analizlerin yapılacağı ifade edildi.
Rakamlarda Buruk'un önünde
Beşiktaş TeknikDirektörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Deneyimli isim, 2.71 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları 20 gol atarken, teknik direktör Okan Buruk'un takımları sadece 4 gol attı. Güneş, kariyerinde Galatasaray'a karşı 43 maça çıktı.
Tecrübeli hoca, söz konusu maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları Galatasaray'ın kalesine toplam 50 gol atma başarısı gösterdi. Güneş'in takımları ise kalesinde toplam 58 gol gördü.
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