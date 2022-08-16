Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye çıkarma
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu tesislerine gitti.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, 2. haftada Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un ve yardımcılarının yönetiminden memnun kalmadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına giderek 'hakem çıkarması' yapacak.
ÇEBİ: "TEPKİMİZ AĞIR OLUR"
Sezon başlamadan kısa bir süre önce basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili çok net mesajlar vermişti. Çebi, "Hakemlerle ilgili bundan sonra tepkimiz sert olacak. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. 'Toparlanın' dedik. Bu saatten sonra bizim söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur. Biz artık tepki göstereceğiz. Umarım her şey yolunda gider. Geçen sene mesaimin yarısını TFF ve hakemlerle harcadım. Ama maç başı ve maç sonlarında konuşacağız herhalde" ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE MAÇI SONRASI PAYLAŞIM YAPILDI
Öte yandan Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla birlikte hakemlerin stardardı yakalayamadığı vurgusunu yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Weghorst ile Enner Valencia'nın pozisyonları kıyaslandı. Görselde ise "Bu çifte standart kime göre, neye göre?" notu düşüldü.
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