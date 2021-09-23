Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton Altay maçında yok
Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton, sakatlıkları nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton, sakatlıkları nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş yaptığı açıklama ile Rachid Ghezzal ve Welinton'un uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Ghezzal ve Welinton, sakatlıkları nedeniyle Altay maçında oynayamayacaklar. Bu iki isimler birlikte Altay maçında Beşiktaş 9 oyuncudan mahrum kalacak.
Beşiktaş'ın eksikleri:
Batshuayi
Ghezzal
Vida
Teixeira
N'Koudou
Necip Uysal
Mehmet Topal
Rosier
Welinton
Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Rachid Ghezzal İle Welinton Souza’nın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme
Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza’ya Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.
Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü
Rachid Ghezzal İle Welinton Souza’nın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/p2Gmw7YPwt— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021
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