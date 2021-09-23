Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton Altay maçında yok

23 Eylül 2021 Perşembe, 12:14

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton, sakatlıkları nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş yaptığı açıklama ile Rachid Ghezzal ve Welinton'un uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Ghezzal ve Welinton, sakatlıkları nedeniyle Altay maçında oynayamayacaklar. Bu iki isimler birlikte Altay maçında Beşiktaş 9 oyuncudan mahrum kalacak.

Beşiktaş'ın eksikleri:

Batshuayi

Ghezzal

Vida

Teixeira

N'Koudou

Necip Uysal

Mehmet Topal

Rosier

Welinton

Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Rachid Ghezzal İle Welinton Souza’nın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza’ya Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü



