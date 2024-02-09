Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel transferi doğruladı! Al-Musrati...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:49

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:49

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde flaş bir hamle yaptı. Beşiktaş, Braga forması giyen Al Musrati ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

HÜSEYİN YÜCEL DOĞRULADI

Ernest Muçi'yi İstanbul'a getiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Al Musrati sorusuna "Biri geldi, ikincisi oldu diyelim. Bakacağız. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Braga ile anlaşma sağladı. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın anlaştığı Al-Musrati, 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Libyalı oyuncu Portekiz'den İstanbul uçağına bindi.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI!

Öte yandan Beşiktaş, transferinde sona geldiği Al Musrati için TFF'de lisans kaydı açtı.

MUSRATI'NİN PERFORMANSI

Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Al Musrati, Braga'da 151 maça çıktı. Bu maçlarda 15 gol atan tecrübeli orta saha 8 de asist yaptı. Musrati'nin Braga ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.