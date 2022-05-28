Beşiktaş’ta idari ve mali kurul bugün, başkanlık seçimi yarın ama

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 07:00

Beşiktaş Kulübü’nü hareketli bir hafta sonu bekliyor. 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yarın ise başkanlık seçimi var. Akatlar Spor Kompleksi’nde saat 10.30’da başlayacak mali genel kurulun, kongreye göre daha hareketli geçmesi bekleniyor.

Üyeler bütçeye, kulüp kaosa sürüklenmesin düşüncesiyle onay verecek ancak ibrada durum farklı olacağa benziyor. İbra oylamasında üyeler arasında “Yönetimi ibra edelim mi, etmeyelim mi?” tartışması yaşanacak. Başkanlık için yarışacak Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen’in yönetim kurulu listeleri, üyeler tarafından hem zayıf hem de yetersiz bulundu. Kulislerde bu yüzden sandıktan çok sayıda boş oy çıkabileceği konuşuluyor.

SEYİT ATEŞ TARTIŞMASI

Çebi’nin listesinde eski yönetici Seyit Ateş’in olması tartışma yarattı. Ateş, Ahmet Nur Çebi’ye yönelik 2019’daki kongre öncesi sosyal medya hesabından, “Şimdi 6.5 yıl Fikret Orman yönetiminde bulunmuş, çarçur edilen paralara itiraz etmemiş, stat maliyetindeki sıkıntıları kendisine anlatınca ‘Evet biliyorum’ demekle yetinmiş, icra kurulu başkanı ama ihalesiz işlere gıkı çıkmamış tatlı su balığı ağabeyi Beşiktaş’a çare diye sunmak neyin nesi?” ifadesini kullanmıştı.