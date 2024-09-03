Beşiktaş'ta imza şov devam ediyor! Joao Mario, İstanbul'a geldi...

Yayınlanma: 03.09.2024 - 18:42

Güncelleme: 03.09.2024 - 18:42

Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılaın Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Angelo Gabriel'den sonuç alamayan siyah-beyazlılar, rotasını Badredine Bouanani ve Joao Mario'ya çevirmişti. Bouanani için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kulübü Nice kabul etmedi. Bunun üzerine Beşiktaş, 31 yaşındaki Mario'ya yöneldi. Rafa Silva ile daha önce çok kez birlikte forma giyen Portekizli yıldız için de Benfica'ya zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama teklifi sunuldu. Pazartesi günü iki kulüp her konuda anlaşmaya vardı. Portekiz ekibine 2 yıl ücret ödemeyecek olan siyah-beyazlıların kasasından 3 milyon Euro çıkacak.

Ardından Beşiktaşlı yöneticiler, Joao Mario ile görüştü ve Rafa Silva'nın da büyük katkısıyla el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu salı günü saat 17.50'de İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından 1+2 yıllık resmi mukaveleye imza atacak. Mario, sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, on numara, sol kanat, forvet arkası ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu bu sezon Benfica ile 2 maça çıkarken 155 dakika süre aldı.

"ZAMANI GELİNCE KONUŞURUZ"

Beşiktaş'a transferi için yola çıkan Joao Mario, havalimanında Benfica taraftarına kırgın olup olmadığı ve Rafa Silva ile birlikte yeniden oynayacak olmasıyla ilgili gelen soruların ardından, "Zamanı gelince konuşuruz" cevabını verdi.

Mario, Beşiktaş'ta muhteşem bir performans sergileyen Rafa Silva ile de eski takım arkadaşı.. Benfica'da üç sezon boyunca birlikte ter döken ikili, Portekiz Milli Takımı'nda da beraber top koşturdu.