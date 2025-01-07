Beşiktaş'ta istifa! Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, HüseyinYücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA;
"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."
SEÇİMDE SERDAL ADALI'YA KAYBETTİ
Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin ikinci başkanı olan Hüseyin Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralmıştı.
Hüseyin Yücel, 29 Aralık'ta yapılan olağanüstü seçimde ise rakibi Serdal Adalı'ya kaybetmişti.
Etiketler: #beşiktaş #Hüseyin Yücel #Trendyol Süper Lig
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