Beşiktaş'ta Jackson Muleka'dan kötü haber

Beşiktaş son oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Jackson Muleka'nın, Hatayspor maçında oynayamacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 19:32
Beşiktaş'ta Jackson Muleka'dan kötü haber
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın son oynadığı Alanyaspor maçında sakatlanan Jackson Muleka'nın, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeceği açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

"Öte yandan Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı maçta sol üst kısmında ağrı hisseden ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Jackson Muleka'nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Jackson Muleka, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacaktır."


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