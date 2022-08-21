Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni görev!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in taktiksel kararları merakla bekleniyor. Fransız hocanın Fatih Karagümrük karşılaşmasında Jackson Muleka'ya ilk 11'de görev vereceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 11:27
Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni görev!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Jackson Muleka'ya forma verecek.

Milliyet’in haberine göre Fransız teknik direktör, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda 22 yaşındaki futbolcuyu sağ kanatta görevlendirecek.

Ismael, ikinci haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan Cenk Tosun'u da hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.


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