Frank Lampard, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferini doğruladı
Everton'ın menajeri Frank Lampard, Dele Alli'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunurken Beşiktaş görüşmelerini de doğruladı.
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Dele Alli'nin transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Everton cephesinde menajer Frank Lampard da Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Görüşmeleri doğrulayan Lampard, "Evet, Dele Alli ile ilgileniyorlar. Bu, artık bir sır değil ki kamuoyuna yansıdı. Kendi içimizde değerlendirmemiz gereken bir durum ki özellikle Dele'nin bunu düşünmesi gerekiyor. Herkes için en iyi kararı vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Kariyerine 2013 yılında MK Dons takımında başlayan Dele Alli, 2015 yılında 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.
Aynı yıl MK Dons'a kiralanan İngiliz futbolcu, 31 Mayıs'ta Tottenham'a döndü. Burada 7 yıl oynamasının ardından 2022'nin başında bedelsiz olarak Everton'a geldi.
Dele Alli'nin Everton'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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