Beşiktaş'ta Jason Denayer sesleri

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:38

Kadrosunu stoper, orta saha ve kanat transferleriyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, şimdi de Belçikalı stoper Jason Denayer'i gözüne kestirdi.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den orta saha Nadiem Amiri, Marsilya'dan 21 yaşındaki sol kanat Konrad De La Fuente ve son olarak Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tüm bu isimlere ek olarak siyah-beyazlı ekip bir de stoper transferi yapmayı planlıyor. Bu plan doğrultusunda siyah-beyazlılar sürpriz bir şekilde Jason Denayer'i gündemine aldı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan somut iki teklif geldi.

İlk etapta Beşiktaş'ın teklifine soğuk bakan Denayer'in Orta Doğu'ya transfer olmak istemediği ve rotayı siyah-beyazlılara çevirdiği öne sürüldü.



