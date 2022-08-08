Trabzonsporlu Berat Özdemir, Suudi Arabistan'a transfer oluyor
Trabzonspor, Berat Özdemir için Suudi Arabistan ekibi El İttifak'tan gelen teklifi kabul etti. Taraflar, Özdemir'in transferi için prensipte anlaştı.
Trabzonspor’un genç orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi El Ittifak formasını giymek üzere.
Berat Özdemir için temasta bulunan kulüpler prensip anlaşmasına vardı. Arap Yarım Adası'nda forma giymeye sıcak bakan 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması durumunda bugün Trabzon'dan ayrılacak.
Kulüpler 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinde anlaşmak üzere.
2020-21 sezonu devre arasında Trabzonspor'a 4 buçuk yıllığına imza atan Özdemir, geçen sezon Süper Lig’de bordo-mavili formayla çıktığı 36 maçta 1 asist katkısında bulundu.
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